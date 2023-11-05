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أول تعليق مصري على دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية

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أول تعليق مصري على دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية
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علق نائب وإعلامي مصري على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.

ونشر النائب والإعلامى مصطفى بكري على منصة "X" تدوينة قال فيها: "عندما يصرح وزير التراث الإسرائيلي بأن الحل مع غزه هو ضربها بقنبله نووية، وأن قطاع غزه يجب ألا يبقي على وجه الأرض، وأن تقام بدلا منه مستوطنات إسرائيلية، والعالم صامت، أخرس، فغدا سيهددون بلداننا العربية، بلدا، بلدا، وينفردون بنا، الواحد، تلو الآخر، أين أمتنا، أين القانون الدولي، أين مجلس الأمن".

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وأضاف: "اسمع يا وزير الغبره، أنت وحكومتك العاجزه عن المواجهة، كل الشعب العربي سيرتدي ثوب المقاومة، وستكونون أنتم السبب في نهاية إسرائيل، بعد أن أسقطتم بأيديكم كل خيارات السلام  حذار من صحوة المارد العربي".

المصدر: RT

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