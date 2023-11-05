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تشاد تستدعي القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل للتشاور

أخبار العالم

تشاد تستدعي القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل للتشاور
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أعلنت الخارجية التشادية استدعاء القائم بالأعمال في إسرائيل أمس السبت للتشاور بسبب "قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وقالت الوزارة في بيان، وفق وسائل إعلام محلية وإسرائيلية، "تدين تشاد الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء وتدعو إلى وقف إطلاق النار بما يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية. ونتيجة لذلك تقرر استدعاء القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور".

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وفي وقت سابق، استدعت عدة دول سفراءها من إسرائيل كتركيا وتشيلي والبحرين وغيرها وأوقفت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

المصدر:mignews.net، 

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