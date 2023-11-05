إسرائيل تعتقل صحفية فلسطينية بعد استدعاء لمقابلة مخابراتها وهي حامل (صورة)

اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية الفلسطينية سمية جوابرة بعد استدعائها لمقابلة أحد أجهزة مخابراتها، ظهر اليوم الأحد 5 نوفمبر، علما أن الصحفية المذكورة حامل في الشهر الرابع.

وذكرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن الصحفية جوابرة من نابلس وهي أم لـ3 أطفال أيضا، في حين تحدثت صفحات أخرى عن أنها في الشهر السابع من الحمل.

وقبل يومين، أعلنت "لجنة حماية الصحفيين" أن الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" أصبحت الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة.

وقد نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس السبت، كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ممن قضوا في الهجمات الإسرائيلية المستمرة مؤخرا على قطاع غزة، ليبلغ عددهم 46 صحفيا وصحفية حتى اليوم السبت.

وأكد في بيان على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أنهم "استشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي ومنهم استشهد جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم".

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هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT