مصر ترد على قصف إسرائيل لجامعة الأزهر في غزة

أكد مصدر مسؤول بالأزهر أن المبنى الذي قصف اليوم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ويحمل اسم "جامعة الأزهر " لا يتبع جامعة الأزهر في مصر في أي شيء.

وأضاف المصدر في تصريحات اليوم أن "الاسم فقط هو ما يجمعنا بهم ولكن ليست لها أي تبعية إدارية أو تعليمية للجامعة المصرية".

يأتي ذلك في أعقاب التداول الواسع لأنباء نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأنه قد تم قصف جامعة الأزهر بجنوبي قطاع غزة، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما ظن رواد تلك المواقع خطأ بأنها تابعة للجامعة المصرية.

يشار إلى أن الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف، سبق وقد أكد أن جامعة الأزهر في غزة لا علاقة لها بجامعة الأزهر المصرية.

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: RT