نيران صديقة.. أحد صواريخ القبة الحديدية يفشل في اعتراض صواريخ من غزة ويسقط في تل أبيب (فيديو)

قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الأحد إن أحد صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية فشل في اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقط على ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام ومدونون مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الصاروخ.

في الوقت الذي يهدد فيه الجيش الصهيوني بقصف مشافي غزة.. صاروخ القبة الحديدية يسقط على مستشفى آساف هروفيه( مشفى شامير) / ريشون لتسيون

فريق السايبر التابع للقسام اخترق نظام القبة الحديدية ولعب في إعداداتها😎



هذه يَد الله ..... الحمدلله الحمدلله pic.twitter.com/tXVTW234j8 — مصطفى بكري الطيبي (@Mustapha2960) November 5, 2023

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ومستوطنات محيط غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة.

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وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، قصف تل أبيب ردا على استهداف المدنيين في غزة.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام