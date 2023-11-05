منظمة التعاون الإسلامي تدين التهديد بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، في بيان لها، التصريحات العنصرية لوزير التراث ‎الإسرائيلي، عميحاي إلياهو

وجاء في البيان: "منظمة التعاون الاسلامي تدين التصريحات العنصرية لوزير التراث ‎الإسرائيلي ‎عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء ‎قنبلة نووية على قطاع ‎غزة وتعتبر أن ذلك يعكس خطاب ‎التطرف و ‎الكراهية والتحريض على ‎العنف و ‎الإرهاب المنظم وجريمة ‎الإبادة الجماعية".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

وقال إلياهو: "الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قوية لحماس"، وتساءل: "هل هو 100% بالطريقة التي أريدها؟ لا. 60%؟ ربما يكون الأمر كذلك"، وعندما سئل عما إذا كان يتوقع إسقاط "قنبلة ذرية ما صباح الغد" على غزة، لأنه في رأيه لا يوجد "أشخاص أبرياء" هناك، أجاب: "هذه إحدى الطرق. والطريقة الثانية هي التحقق مما هو مهم بالنسبة لهم، وما الذي سيشكل الرادع التالي لهم".

المصدر: RT