 
مباشر
اسأل أكثر

ما دلالات تهديد وزير إسرائيلي بقصف غزة بقنبلة نووية؟

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wd2l

دعا وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة مضيفا أن القطاع يجب أن يمحى من على وجه الأرض

وفي مقارنة عمقت الجدل في إسرائيل حول أولية ملف الرهائن، تساءل الوزير الإسرائيلي إن كانت حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود، ما اعتبرته عائلات الأسرى الإسرائيليين موقفا صادما.
من جانبه وصف رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف إلياهو بالمنفصل عن الواقع فيما نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن نتنياهو علق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.
فهل تعكس تصريحات وزير التراث الإسرائيلي النوايا الحقيقية للحكومة؟ وما تبعات دعوته بإبادة سكان غزة على المواقف الدولية وصورة إسرائيل أمام العالم؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)