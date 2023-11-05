ما دلالات تهديد وزير إسرائيلي بقصف غزة بقنبلة نووية؟

دعا وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة مضيفا أن القطاع يجب أن يمحى من على وجه الأرض

وفي مقارنة عمقت الجدل في إسرائيل حول أولية ملف الرهائن، تساءل الوزير الإسرائيلي إن كانت حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود، ما اعتبرته عائلات الأسرى الإسرائيليين موقفا صادما.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف إلياهو بالمنفصل عن الواقع فيما نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن نتنياهو علق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

فهل تعكس تصريحات وزير التراث الإسرائيلي النوايا الحقيقية للحكومة؟ وما تبعات دعوته بإبادة سكان غزة على المواقف الدولية وصورة إسرائيل أمام العالم؟

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