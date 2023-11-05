الآلاف من أتباع الصدر يتظاهرون في بغداد احتجاجا على زيارة بلينكن (فيديو)

تظاهر الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد.

وذكر مراسلنا أن أتباع الصدر تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد، ورددوا شعارات تندد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، وهتفوا دفاعا عن فلسطين.

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وأضاف أن المتظاهرين انتقدوا الموقف الأمريكي تجاه الأحداث في غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة سوف تسهل مسألة عودة الرهائن.

وقال بلينكن في كلمة ألقاها في العراق إن "الهدنة الإنسانية في غزة يمكن أن تزيد من فرص عودة الرهائن".

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هذا وتشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، نفذت خلالها عددا كبيرا من الهجمات الدامية أبرزها قصف المستشفى المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية، كما قصفت مخيم جباليا في عدة هجمات صاروخية، بالإضافة إلى قصف دام على البريج والمغازي، ومستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والتركي.

المصدر: RT