السلطات الإسرائيلية تطالب سكان المستوطنات الشمالية بالبقاء بالملاجئ حتى إشعار آخر

أصدرت السلطات الإسرائيلية بيانا، اليوم الأحد، طالبت من خلاله سكان المستوطنات الشمالية الالتزام بالملاجئ حتى إشعار آخر.

وجاء في البيان: "بسبب إنذار عن حادث أمني، يُطلب من السكان المقيمين في مستوطنات يفتاح، منارة، مين باروخ، مشغاف عام، يارون، بارام، كفار جلعادي، دفنا، مالكية، دان، غوشيريم، شنير، ساسا، تسيبون ومرغليوت دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لبنانية، مقتل جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها بقصف إسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أنه، وفقا للمعلومات الأولية، قتل 3 أطفال حصيلة استهداف سيارة الصحافي سمير أيوب على طريق عيناتا وإصابة امرأة.

المصدر: RT