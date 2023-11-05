بالفيديو.. مصر تستقبل دفعة جديدة من المساعدات الروسية لقطاع غزة

وصلت اليوم الأحد دفعة جديدة من المساعدات الروسية لأهالي قطاع غزة إلى مصر حملتها طائرات وزارة الطوارئ الروسية.

إقرأ المزيد

المصدر: وزارة الطوارئ الروسية