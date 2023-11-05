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بالفيديو.. مصر تستقبل دفعة جديدة من المساعدات الروسية لقطاع غزة

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وصلت اليوم الأحد دفعة جديدة من المساعدات الروسية لأهالي قطاع غزة إلى مصر حملتها طائرات وزارة الطوارئ الروسية.

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روسيا ترسل إلى مصر دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة
روسيا ترسل إلى مصر دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

المصدر: وزارة الطوارئ الروسية

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