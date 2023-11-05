بالفيديو.. مصر تستقبل دفعة جديدة من المساعدات الروسية لقطاع غزة

تاريخ النشر:05.11.2023 | 17:21 GMT |
آخر تحديث:05.11.2023 | 17:28 GMT | فيديوهات
وصلت اليوم الأحد دفعة جديدة من المساعدات الروسية لأهالي قطاع غزة إلى مصر حملتها طائرات وزارة الطوارئ الروسية.
المصدر: وزارة الطوارئ الروسية
وصف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".
أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لغزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه .
في تصريح لافت يخالف الإحصائيات التي قدمتها السلطات الصحية في قطاع غزة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي أمني رفيع تقديراته لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.
علق نائب وإعلامي مصري على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.
سمح الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء 345 قتيلا بصفوفه، سقطوا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر المنصرم.
أعلن منظمو المظاهرة المؤيدة لفلسطين أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
نشر موقع "واللا" العبري مساء يوم السبت مقالا علق من خلاله على الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد ميا خليفة عقب نشرها فيديو صادما لجثث ملقاة على قارعة الطريق في غزة.
قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، السبت، إن هناك جهات وصفها بأنها "من دول قريبة لنا تحاول التحريض على بلادي في السر والعلن.
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" مساء السبت إن القصف الإسرائيلي الهمجي على غزة منذ 7 أكتوبر تسبب في فقدان أكثر من 60 أسيرا.
قاطعت نيران مقاتلي حماس بقطاع غزة أحد اللقاءات المصورة التي كانت تقوم بتسجيله إحدى القنوات العبرية مع جنود الجيش الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة خلال استمرار القتال بين الجانبين.
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حديثه لأعدائه وأصدقائه خلال زيارته لقاعدة رامون الجوية الإسرائيلية، قائلا إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون استعادة الرهائن.
دعت عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، إلى محاسبة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي "لم يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة".
أثار مقطع فيديو ظهر فيه الحاخام العسكري الإسرائيلي التابع لوحدة "ناحل" في الجيش الإسرائيلي عميحاي فريدمان وهو يتحدث إلى مجموعة من الجنود، ضجة في الساعات الأخيرة.
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي على تصريحات وزير التراث الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة بأن "عبارته كانت على سبيل الاستعارة، مشددا على ضرورة "تدمير حماس".
نشر الموساد بيانا يوضح أن رئيس الموساد الحالي هو الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن المختطفين والمفقودين في غزة.
ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على شاشة التلفزيون المصري، وهي تحاول نقل رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية.
زار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم السبت، الحدود الشمالية لإسرائيل وأجرى تقييما للوضع في مركز قيادة الفرقة 146.
دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الشعب الأمريكي إلى"استيعاب الحقيقة الكاملة المتعلقة للحرب بين إسرائيل وغزة" منوها بأن "الجميع متواطئ إلى حد ما في إراقة الدماء في الحرب".
دانت وزارة الخارجية السعودية التصريحات المتطرفة الصادرة من الوزير في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول منظومة سلاح روسية جديدة خطيرة.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مصر وقطر اقترحتا على إسرائيل إعلان هدنة إنسانية يومية من 6 إلى 12 ساعة لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وإجلاء المدنيين المتضررين.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن تصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه في ظل الظروف الراهنة.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من مواجهات مقاتليها مع القوات الإسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.
أعلن حزب الله اللبناني في بيان، فجر اليوم الأحد، استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل تحاول سرا حشد الدعم الدولي لإعادة توطين مئات الآلاف من سكان قطاع غزة في مصر.
قال أوليغ سوسكين، الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إنه تم تدمير البرلمان الأوكراني وتدير الدولة هيئة غير دستورية قامت بانقلاب عبر أحكام عرفية غير قانونية.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، على خلفية تصريحه بشأن إمكانية "قصف غزة بالقنابل النووية".
قال الخبير العسكري الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، إن مزاعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن ضعف الجيش الروسي تشير إلى مشاكل في الولايات المتحدة نفسها.
نشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت، كلمة صوتية جديدة بشأن آخر التطورات في قطاع غزة والمواجهات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
دخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة قادمة من اليمن.
قال العميد المتقاعد في الجيش الألماني هيلموت غانسر، إن اعترافات قائد جيش أوكرانيا فاليري زالوجني بشأن الطريق المسدود في الجبهة أذهل الكثير من المعلقين في ألمانيا.
يصاحب التهاب الغشاء المخاطي للمثانة رغبة متكررة في التبول وشعور بالألم. وهذا المرض يصيب النساء غالبا. فكيف يمكن الوقاية منه؟.
علق نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس بأنه يتنافى مع حق الدفاع عن النفس طبقا للميثاق الأممي.
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض منظومة السهم "حيتس" التابعة للدفاعات الجوية صاروخا طويل المدى في منطقة صحراء النقب لأول مرة تم إطلاقه من قطاع غزة.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت مقطع فيديو وثق تدمير مدرعة إسرائيلية من مسافة صفر في قطاع غزة.
أثارت تصريحات عضو بلجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي بشأن الأسرى الأمريكيين لدى حركة حماس حفيظة السفارة القطرية في واشنطن التي ردت بحزم على هذه التصريحات.
اعتذر وزير الخارجية الكرواتي، غوردان غرليتش رادمان، عن تقبيله وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال استقبالها في اجتماع للاتحاد الأوروبي في برلين.
أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تدمير دبابة إسرائيلية متوغلة شمال غربي مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105".
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي أن "حماس" توافق على مغادرة الأجانب المتواجدين في القطاع، في حال ضمنت إسرائيل وصول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا تمت بقنبلتين يفوق الواحدة 900 كغ، وسط مطالبات إدارة بايدن بتفسير من إسرائيل لضربتها الأخيرة التي أودت بمئات الضحايا
أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.
كشف اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع عدد من نظرائه العرب في عمان السبت، أنه رغم وجود قواسم مشتركة، لا يزال هناك خلاف جوهري يفصل بين مواقف الطرفين من حرب غزة.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة وجدت نفسها في موقف صعب بسبب دعمها لإسرائيل في وقت يشعر فيه العالم بالصدمة من مقتل المدنيين في قطاع غزة.
دخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
أعلنت القيادة الأمريكية مساء يوم السبت وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.
أفادت مراسلتنا، بأن الجيش الاسرائيلي احتجز جثمان الفلسطيني نبيل حلبية ونقله بجرافة عسكرية، بعد ساعات من الاشتباك معه في بلدة أبو ديس شرق القدس، وقصف المنزل الذي كان يتحصن فيه.
قالت صحيفة Telegraph، إنه تم تسجيل أول اعتراض في التاريخ لصاروخ في الفضاء".
حالة من الرعب والخوف الشديد تنتاب الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وتوالي الأنباء عن سقوط القتلى والجرحى في الجيش الإسرائيلي.
قال موقع 9fortyfive، إن تفاقم الوضع السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن الجنود الإسرائيليين يقتلون في غزة بأكثر من ضعف معدل حرب 2014 التي شنتها تل أبيب على القطاع.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية "تل بيدر" غربي الحسكة شمال شرقي سوريا بالمسيرات.
علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي وصف فيه بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام ومصادر عسكرية يوم السبت إن حزب الله استخدم سلاحا جديدا قويا ضد إسرائيل.
يمكن علاج السعال بنوعيه الجاف والرطب، باستخدام علاجات شعبية أثبتت فعاليتها على مدى سنوات طويلة، وحصلت على موافقة الأطباء، دون الحاجة لتناول الأدوية والمستحضرات الطبية.
روجت إيلا إمهوف عارضة الأزياء الأمريكية وابنة دوغ إمهوف (يهودي) زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحملة تدعم أطفال غزة ونشرت رابطا لجمع التبرعات.
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان، تسبب بفضيحة بعد المحاولات الفاشلة لتقبيل نظيرته الألمانية أنالينا باربوك، خلال قمة أوروبية في برلين.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، اليوم السبت، أن سلاح الجو الروسي قصف مراكز تابعة للتشكيلات المسلحة في محافظة إدلب السورية.
رحبت حركة "حماس" الفلسطينية بقرار أنقرة استدعاء سفيرها من إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا "القرار هام لأنه يأتي وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".
اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية "قرار الحكومة التركية بإعادة سفيرها للتشاور هو خطوة أخرى يتخذها الرئيس التركي للوقوف إلى جانب منظمة حماس الإرهابية".
دعت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة أن لا تفسد سمعة بكين باتهاماتها بتهريب حيوانات آكل النمل الحرشفي، مشيرة إلى أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذه الحيوانات.
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي زمام الحكم في قطاع غزة.
عرضت "كتائب القسام" مساء يوم الأحد مشاهد لـ"مفارز الهاون" في سلاح المدفعية "القسامي".
اعتبر الناطق الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب أن أمين عام حزب الله اللبناني ربما خسر مشاعر الحماسة وأنه اختار شعبه وأمن لبنان بعد ضغط داخلي وقرار إيران ألا تكون جزءا من هذه الحرب.
قالت صحيفة Calcalist إن عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة، إذا انتهت قبل نهاية عام 2024، ستكلف، بحسب التقديرات الأكثر تفاؤلا، 200 مليار شيكل (حوالي 51 مليار دولار).
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 2500 هدف خلال العمليات المشتركة للقوات البرية والجوية في قطاع غزة.
قالت مراسلة RT مساء يوم السبت إن أصوات انفجارات سمع في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.
أفادت مراسلتنا بشن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة "رباع التبن" جنوب كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بالإضافة إلى منطقة "الميسات" جنوب بلدة الوزاني في القطاع الشرقي.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على ضيفه الخليج بهدفين دون رد، يوم السبت، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
قال روستيسلاف غولدشتاين حاكم المقاطعة اليهودية ذاتية الحكم، إن هذا الكيان الفيدرالي الروسي، مستعد لاستقبال اللاجئين من طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
نشر الملياردير إيلون ماسك، علامة تعجب "!"، خلال رده على منشور لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي أعلن فيه عن نزاع مفتوح بين فلاديمير زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.
يظهر الشيب بشكل طبيعي في مرحلة الشيخوخة، ولكنه قد يظهر أيضا لدى الشباب مبكرا ما يشير إلى أمراض معينة.
مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الخامس، تتعالى أصوات تحذر من انهيار اتفاقيات سلام إسرائيل مع مصر والأردن في حال مضي تل أبيب في تنفيذ خطط التهجير القسري للفلسطينيين.
أعلنت مصادر عبرية أن تكلفة إطلاق صاروخ إسرائيلي لاعتراض صاروخ "عياش 250" الذي انطلق من غزة نحو "إيلات"، بلغت حوالي مليون دولار.
وفقا للدكتورة آلا غوبينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، غالبا ما تكون العادات الخاطئة والأنظمة الغذائية غير الصحية من الأسباب الرئيسية لظهور الأورام.
انطلقت تظاهرة حاشدة في القدس لأهالي الأسرى تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسليم نفسه وعائلته لحماس بدل أبنائهم.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن قواتها ضربت خلال اليوم الماضي مطارين أوكرانيين، ما أدى إلى تدمير معدات وأسلحة جوية للعدو.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التحدي الذي تطرحه حرب إسرائيل ضد فلسطين على الاستخبارات الأمريكية في العالم كله.
أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا، اليوم الأحد، على خلفية القصف الإسرائيلي على عيترون وعيناتا.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول عجز إسرائيل عن مهاجمة الحوثيين، واستبعاد أن تدخل أي دولة عربية، ولا إيران الحرب مع إسرائيل.
أفادت صحيفة Diaria بأن وزير الداخلية في الأوروغواي لويس ألبرتو هيبرت استقال من منصبه مع مجموعة من المسؤولين الآخرين وسط فضيحة جوازات سفر لتجار المخدرات.
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم السبت، عن تفاصيل الأصوات التي منحت من جميع البلدان للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
شدد مسؤول عسكري بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، على أن طهران قد تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة ردا على استمرار "الجرائم الإسرائيلية بغزة".
قالت مراسلة RT مساء يوم الأحد إن دخانا أسود تصاعد من مكانين بموقع البياض بليدا بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية وتجمعا لجنود إسرائيليين.
أفاد موقع "واينت" بأن سفير إسرائيل لدى كرواتيا غاري كورين، تورط في مشاجرة كلامية تسببت بحادث دبلوماسي مع صربيا، ما أجبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على التنصل من كلامه.
قررت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنهاء عمل المراسلة جازمين هيوز بعد توقيعها رسالة مفتوحة تتهم إسرائيل "بالفصل العنصري والإبادة الجماعية" في حربها الدامية على غزة .
علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته لضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حماس.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقينا" محملا إياه مسؤولية الهجمات على غزة.
تعهدت إسرائيل السبت بالعثور على زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار و"القضاء عليه"، فيما علقت الحركة عمليات إجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر.
ينصح أخصائيو التغذية، مرضى السكري باختيار تناول التوت الأزرق بدلا من الفواكه الأخرى، لأن خطره أقل فيما يتعلق بارتفاع السكر.
نفذ متضامنون وقفة أمام أسوار البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشروا صور مئات الأطفال ممن قضوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا الاتحادية سترد بدون تهاون بتاتا على محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤونها الداخلية.
أفاد مراسلنا في إيران، بأن قوات الأمن الإيرانية، قبضت الأحد، على 3 عناصر من الموساد الإسرائيلي، يحملون الجنسية الإيرانية، عند حدود أفغانستان، في عملية مشتركة مع حركة طالبان.
دان الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.
نشرت كتائب القسام شريطا مصورا يوثق عمليات استهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية وإحداث إصابات مباشرة فيها من المسافة صفر..
أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، أن أنقرة استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.
قال مصدر أمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 20 ألف فلسطيني معظمهم "مخربون" وعناصر من حركة "حماس".
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