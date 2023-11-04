هنية: شعوب العالم قالت كلمتها.. الحرية لفلسطين والاحتلال إلى زوال

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية تحيته للمتظاهرين في واشنطن والمدن الغربية تأييدا لغزة وفلسطين. مؤكدا أن "شعوب العالم قالت كلمتها وهي أن فلسطين حرة".

وقال هنية: "أوجه التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن الآن، والجماهير الحاشدة التي خرجت في العواصم والمدن الغربية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، والمطالِبة بوقف حرب الإبادة في غزة".

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وأضاف: "هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر، تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجّت من المحتل ووحشيته".

وأكد أنه على "الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في توفير الغطاء للعدوان أن تستمع لنداء شعوبها".

وشدد على أن "شعوب العالم قالت كلمتها، الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT