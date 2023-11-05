الصين والإمارات تطلبان عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول غزة اليوم

أفاد مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي بأن الصين والإمارات طلبتا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وصرح المصدر: "الصين والإمارات طلبتا عقد جلسة يوم الاثنين الساعة 15:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".

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وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في وقت سابق أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي تواصل نسف أي جهود لخفض التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: تاس