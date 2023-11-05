نجيب ميقاتي: قتل إسرائيل للمدنيين جنوب لبنان جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال

شدد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، على أن استهداف إسرائيل للمدنيين في لبنان وقتلها 4 أشخاص من بينهم 3 أطفال في الجنوب جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال.

وقال ميقاتي إن "هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "هذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".

وأكد أن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة عبر اتصالات دولية وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن على خلفيتها.

وأفاد بأنه مطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعية الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لبنانية أن امرأة (جدة) وثلاثة من أحفادها قتلوا في قصف إسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أنه وفقا للمعلومات الأولية استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة الصحفي سمير أيوب على طريق عيناتا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT