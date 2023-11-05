الإعلام العبري ينشر مشاهد استهداف كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية (صورة + فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد مشاهد استهداف كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في كريات شمونة.

وذكر موقع "jdn" العبري أن 10 صواريخ أطلقت على كريات شمونة، مشيرا إلى إصابة سيارة بصورة مباشرة دون وقوع إصابات.

وأفاد بأنه تم اعتراض صاروخ واحد وتم الكشف عن ثلاث ضربات في المدينة.

وأوضح أنه طلب من السكان البقاء في الملاجئ.

ووثق مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام احتراق سيارة جراء سقوط أحد الصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل إسرائيلي جراء هجوم لحزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد أفاد بأنه استهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية باستخدام صواريخ موجهة، حيث قال في بيانات متتالية إنه استهدف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة، بالإضاقة إلى موقع مسكاف عام حيث دمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية.

إقرأ المزيد

وأضاف الحزب أنه استهدف أيضا آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، مؤكدا سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

ومنذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT