جمعية الهلال الفلسطيني: محيط مبنى مستشفى القدس يتعرض لأشرس هجوم

أعلنت جمعية الهلال الفلسطيني، تعرض محيط مبنى مستشفى القدس اليوم الأحد لأشرس قصف مدفعي وجوي عنيف من جميع الاتجاهات، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات.

وجاء في بيان الجمعية، نتيجة تعرض محيط مبنى مستشفى القدس اليوم، لقصف مدفعي وجوي عنيف من جميع الاتجاهات، أصيب 12 من النازحين داخل المستشفى، أربعة منهم بحالة خطيرة جراء الشظايا وتهشم الزجاج، بالاضافة إلى مريضين أحدهما في قسم العناية المركزة و هو على سرير العناية بحالة خطيرة، و35 إصابة من النازحين المتواجدين في الشارع أمام المستشفى، فضلا عن أضرار جسيمة في قسم العناية المركزة في المستشفى والدور الثالث والرابع فيه.

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كما أدى القصف إلى أضرار جسيمة في 4 مركبات تابعة للجمعية وخروج 2 منها عن الخدمة، بالإضافة إلى أضرار في خطوط وشبكة المياه في المستشفى والذي ضاعف من معاناة النازحين والطواقم والمرضى في توفير مياه الاستخدام.

وأضاف البيان، أنه وسط تواصل القصف المدفعي العنيف بجوار المستشفى من جميع الجهات، مما أدى إلى إغلاق معظم الطرق المؤدية للمستشفى، وصعوبة بالغة جدا تواجه الطواقم العاملة في أداء مهامها الانسانية، وتحديدا حركة مركبات الإسعاف في الوصول إلى نداءات المستغيثين من المواطنين.

وأكد البيان أن القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى بات شبه متواصل على مدار الساعة ليلا ونهارا وفي كل مرة يقترب أكثر فأكثر من مبنى المستشفى، ما يهدد بإمكانية استهداف المباشر للمستشفى في الساعات القادمة.

وناشدت جمعية الهلال الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لحماية طواقمها العاملة في مستشفى القدس وحوالي 500 مريض وأكثر من 14000 نازح غالبيتهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT