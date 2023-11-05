شاهد كيف تحول ميناء غزة بعد القصف الإسرائيلي (صور + فيديو)

نشر مدونون ونشطاء في غزة مقاطع فيديو وصورا وثقت الدمار الذي حل بميناء قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القذائف التي أطلقتها الزوارق البحرية الإسرائيلية صوب الميناء أدت إلى دمار كبير في الميناء والمراكب.

وكانت البوارج الإسرائيلية قد قصفت في العاشر من أكتوبر ميناء الصيادين غرب مدينة غزة بعشرات القذائف مما أسفر عن تدمير مراكب الصيادين الفلسطينيين.

ميناء الصيادين في غزة بعد غارات إسرائيلية عليه.#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/vM1DPi5oke — nosha (@nosha24833909) November 5, 2023

ميناء الصيادين في غزة بعد غارات إسرائيلية عليه. pic.twitter.com/fo2Hvu76Fd — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) November 5, 2023

هذا، وذكرت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الأحد عائلة أبو حصيرة بالقرب من ميناء غزة، مشيرة إلى أن أغلب القتلى من النساء والأطفال المتجمعين في منزل العائلة والمنازل المحيطة به.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT