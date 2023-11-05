البيت الأبيض يشكك في بيانات "حماس" عن أعداد المحتجزين الإسرائيليين القتلى جراء الغارات

أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.

وقال فاينر في مقابلة مع قناة ABC: "لا نستطيع التأكد من صحة هذه التقارير. فهي تأتي مباشرة من حماس ولذلك نعتقد أنه ينبغي النظر إليها بعين الناقد."

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ولفت في الوقت نفسه إلى أن واشنطن "لا تمتلك بياناتها الخاصة بشأن حالة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فضلا عن عددهم الدقيق".

وأضاف: "ليس لدينا أي معلومات مفصلة حول هذا الأمر.. وكما تعلمون، فإن جيشنا غير متواجد في عين المكان، وبالتالي من الصعب للغاية التحقق من صحة مثل هذه التقارير".

يشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث في وقت سابق من اليوم الأحد موجها كلامه لأعدائه وأصدقائه خلال زيارته لقاعدة "رامون" الجوية الإسرائيلية، وقال إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون استعادة الرهائن.

وأضاف: "نقول ذلك لأعدائنا ولأصدقائنا على حد سواء.. سنستمر في القتال حتى ننتصر على "حماس".

وقبل يومين، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقبل يومين، أعلنت "كتائب القسام" مقتل 7 من المحتجزين المدنيين خلال القصف الإسرائيلي على جباليا يوم الثلاثاء الماضي، بينهم 3 يحملون جوازات أجنبية.

المصدر: نوفوستي