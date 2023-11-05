الخارجية الفلسطينية تدين دعوات وزير إسرائيلي لاستخدام قنبلة نووية في غزة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.

وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية: "ندين التصريحات العنصرية الهمجية التي تجرأ على الإدلاء بها أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وزير التراث الفاشي الياهو، بشأن دعوته الى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها، ونعتبرها إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة".

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وأضاف البيان أن تلك التصريحات "تعتبر انعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه. كما تعتبر الوزارة هذه الدعوة صفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين".

وتؤكد الوزارة أن الدعوات "هي امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.. كما تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غرة منذ 30 يوما وأطنان القنابل والمتفجرات التي تسقطها يوميا على رؤوس العائلات الآمنة داخل منازلها".

المصدر: RT