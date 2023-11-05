"جيروزاليم بوست": وصول جونسون وموريسون إلى إسرائيل  

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون وصل إلى إسرائيل برفقة رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون في زيارة "تضامن".

وقالت الصحيفة: "وصل بوريس جونسون، وسكوت موريسون، إلى إسرائيل صباح الأحد في زيارة تضامنية".

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون وموريسون، سيقومان بجولة في المراكز السكنية في جنوب إسرائيل، التي تعرضت لهجوم من قبل حركة حماس في 7 أكتوبر.

وسيعرب جونسون وموريسون، خلال وجودهما في إسرائيل، عن دعمهما "لحق هذه الدولة في الدفاع عن نفسها".

وقام السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، بتنظيم جولة بوريس جونسون وسكوت موريسون في جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات لهما مع بريطانيين وأستراليين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي