مراسلة RT: تصاعد دخان أسود في موقع ‏بياض بليدا بعد استهداف حزب الله آلية وتجمعا لجنود إسرائيليين

قالت مراسلة RT مساء يوم الأحد إن دخانا أسود تصاعد من مكانين بموقع البياض بليدا بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية وتجمعا لجنود إسرائيليين.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية باستخدام صواريخ موجهة.

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وقال الحزب في بيانات متتالية إنه استهدف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير، بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة، بالإضاقة إلى موقع مسكاف عام، ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية، وفق بيان للحزب.

وأضاف الحزب أنه استهدف أيضا آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع ‏بياض بليدا، بالصواريخ الموجهة، مؤكدا سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حزب الله في بيان مقتل 2 من عناصره، كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بإصابة 4 أشخاص بجروح في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أيضا أن مسلحي حزب الله أسقطوا مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب الحدودية.

ومنذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر: RT