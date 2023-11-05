 
مباشر

مراسلة RT: تصاعد دخان أسود في موقع ‏بياض بليدا بعد استهداف حزب الله آلية وتجمعا لجنود إسرائيليين

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: تصاعد دخان أسود في موقع ‏بياض بليدا بعد استهداف حزب الله آلية وتجمعا لجنود إسرائيليين
RT
تصاعد دخان أسود في موقع ‏بياض بليدا بعد استهداف حزب الله آلية وتجمع لجنود إسرائيليين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wd0p

قالت مراسلة RT مساء يوم الأحد إن دخانا أسود تصاعد من مكانين بموقع البياض بليدا بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية وتجمعا لجنود إسرائيليين.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية باستخدام صواريخ موجهة.

إقرأ المزيد
حزب الله يعلن استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير وموقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة
حزب الله يعلن استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير وموقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة

وقال الحزب في بيانات متتالية إنه استهدف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير، بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة، بالإضاقة إلى موقع مسكاف عام، ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية، وفق بيان للحزب.

وأضاف الحزب أنه استهدف أيضا آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع ‏بياض بليدا، بالصواريخ الموجهة، مؤكدا سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حزب الله في بيان مقتل 2 من عناصره، كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بإصابة 4 أشخاص بجروح في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أيضا أن مسلحي حزب الله أسقطوا مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب الحدودية.

ومنذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)