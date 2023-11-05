حزب الله يعلن استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير وموقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة

أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأحد، استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير الإسرائيليين بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة.

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كما أعلن استهداف موقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة وتدمير قسم من تجهيزاته الفنية والتقنية.

وقال مراسلنا إن المدفعية الاسرائيلية استهدفت عددا من المناطق بالقطاع الأوسط جنوب لبنان، كذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات بليدا محيبيب ومروحين في القطاع الغربي.

وبينما نعى حزب الله اثنين من عناصره سقطوا بجنوب لبنان، أعلن استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة‎ ‎ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وبوقت سابق اليوم، قصفت المدفيعية الإسرائيلية عددا من البلدات اللبنانية، واستهدفت سيارتي إسعاف ما أدى إلى جرح 4 مسعفين.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "4 جرحى سقطوا بقصف معاد تعرضت له بلدة طيرحرفا، واستهدف سيارة تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية"، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي طاول أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله أسقط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان في عمق جنوب لبنان.

المصدر: RT