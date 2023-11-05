"حركة النجباء العراقية" تتوعد بشن مزيد من الهجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة

أكد المعاون الإعلامي لأمين عام "حركة النجباء" في العراق حسين الموسوي، أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة".

وأشار حسين الموسوي إلى أن القرار السياسي والاقتصادي مرتبط بأمريكا وآن الآوان للتخلص من هذه التبعية.

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وقال الموسوي في حديث لبرنامج "عشرين" على قناة "السومرية" إن "القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة، لافتا إلى أن "حركة النجباء" جزء من محور المقاومة ولا تعمل لوحدها.

وصرح بأن الفصائل المسلحة لم تكن غائبة بل تعمل بصمت وهدوء.

وأوضح أن "البيانات التي تصدر من تنسيقية المقاومة تمثل جميع الفصائل، وعمليات استهداف القواعد الأمريكية تمثل الفصائل كلها"، مشددا "على أن المقاومة العراقية دخلت المعركة".

وبخصوص تظاهرات التيار الصدري، أفاد بأنها قد تتحول إلى أشياء أخرى، منوها بأن الصدريين سيكونون رأس الحربة إذا تطلب الأمر قتالا، بالإضافة إلى أنهم يملكون خططا نوعية.

وأكد حسين الموسوي "أن الصدريين جزء من المقاومة العراقية".

جدير بالذكر أنه تم استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: "السومرية"