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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف القاعدة الأمريكية "تل بيدر" غرب الحسكة بسوريا بالمسيرات

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية "تل بيدر" غربي الحسكة شمال شرقي سوريا بالمسيرات.

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وجاء في بيان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية اليوم الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي تل بيدر غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسير، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا وعند الحدود العراقية السورية، والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.

المصدر: RT

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