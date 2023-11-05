حزب الله يصدر بيانا حول القصف الإسرائيلي على عيترون وعيناتا

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا، اليوم الأحد، على خلفية القصف الإسرائيلي على عيترون وعيناتا.

وجاء في البيان: "بتاريخ 05.11.2023 الساعة 17:00، قام الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارة مدنية في منطقة غدماثا بين بلدتي عيترون وعيناتا، حيث كانت سيارتان تمشيان على الشارع الأولى لصاحبها سمير عبد الحسين أيوب (صحفي، من بلدة عيناتا)، والثانية تمشي خلفها وهي التي تم استهدافها وتقودها هدى عبد النبي حجازي (ابنة اخت سمير، من بلدة بليدا، زوجها محمود شور مسافر من بلدة عيترون) وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، مما أدى إلى جرح سمير وهدى ومقتل والدتها وأولادها".

وأضاف البيان أسماء الضحايا: "سميرة عبد الحسين أيوب، والأولاد ريماس محمود شور 14 سنة، وتالين محمود شور 12 سنة، وليان محمود شور 10 سنوات".

RT

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT