الجيش الإسرائيلي يعلن آخر تحديث لقتلاه العسكريين منذ بداية "طوفان الأقصى"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي وأصبح 347 جنديا.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لقد أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".

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هذا وقد دخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال،

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.

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يشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث في وقت سابق من اليوم الأحد موجها كلامه لأعدائه وأصدقائه خلال زيارته لقاعدة "رامون" الجوية الإسرائيلية، وقال إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون استعادة الرهائن.

وقبل يومين، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT