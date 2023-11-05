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الأوقاف: مقتل 53 شخصا من أئمة المساجد وخطباء وموظفي الأوقاف بغارات إسرائيلية على غزة

أخبار العالم العربي

الأوقاف: مقتل 53 شخصا من أئمة المساجد وخطباء وموظفي الأوقاف بغارات إسرائيلية على غزة
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة مقتل 53 شخصا من أئمة المساجد والخطباء ومحفظي القرآن، وموظفي الأوقاف جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وجاء في بيان الوزارة: "53 شهيدا من أئمة المساجد والخطباء ومحفظي القرآن، وموظفي الأوقاف قتلوا في استهدافات صهيونية غادرة مع عوائلهم وهم آمنون في بيوتهم".

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وزارة الصحة بغزة: مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة
وزارة الصحة بغزة: مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة منذ بدء الحرب على غزة 

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا". 

وكشف أن الوزارة تلقت 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.

المصدر: RT

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