واشنطن تعتقد بإمكانية إطلاق سراح بعض الأسرى لدى "حماس" عبر المفاوضات

أكد النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جوناثان فاينر، أن واشنطن تعتبر أنه يمكن إطلاق سراح جزء من الرهائن لدى "حماس" عبر المفاوضات ولهذا يجب وقف الأعمال القتالية

وقال فاينر متحدثا عن إطلاق سراح الرهائن: "هذه أولوية أخرى للرئيس الأمريكي جو بايدن، وللحكومة الإسرائيلية على ما نعتقد. هذه مفاوضات صعبة للغاية".

وأضاف: "هناك عدد كبير من الرهائن المحتجزين في غزة، والعديد منهم يحملون جوازات سفر أجنبية، بينهم كما نعتقد، أمريكيون. هذه المفاوضات تجري بهدوء، خلف أبواب مغلقة، وتستمر لفترة أطول مما يرغب أي منا".

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وتابع: "لكننا ما زلنا نؤمن بأنه من الممكن تأمين إطلاق سراح عدد كبير من هؤلاء الرهائن، وكما سمعتم، قال الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يمكن أخذ وقفة للأعمال العدائية لتحقيق ذلك، كما تم في بداية الصراع عند تحرير رهينتين أمريكيتين. نواصل العمل على هذا أيضا."

وأكد أنه ليس لدى الولايات المتحدة اتفاق رهائن بعد، لكنها تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق. وإذا تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت الإخراج الرهائن بأمان.

وأضاف: "لذلك نعتقد أن توقف الأعمال القتالية مناسب في هذا السياق".

وفي وقت سابق، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

وتشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، نفذت خلالها عددا كبيرا من الهجمات الدامية أبرزها قصف المستشفى المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية، كما قصفت مخيم جباليا في عدة هجمات صاروخية، بالإضافة إلى قصف دام على البريج والمغازي، ومستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والتركي.

المصدر: تاس