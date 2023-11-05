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رئيسة المجر تدعو إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة

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رئيسة المجر تدعو إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة
Legion-Media
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دعت الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال زيارتها للقدس لتجنب استهداف المدنيين في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكتبت نوفاك على حسابها في فيسبوك:  "لا يمكن للمجر أن تتخذ موقف اللامبالاة تجاه ما يحدث في إسرائيل. لقد أكدت شخصيا للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن المجر تدعم إسرائيل، وأن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن النفس. كما طلبت من الرئيس الإسرائيلي، بأن تراعي إسرائيل في إطار ردها تجنب الأهداف المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.

بحسب نوفاك، أكد الرئيس الإسرائيلي لها بأنهم يهتمون بحياة المدنيين.

وأضافت: “لدينا توافق تام على ضرورة الإطلاق الفوري للرهائن لدى حماس”.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن من بين الرهائن في غزة هناك خمسة يحملون جوازات سفر مجرية.

المصدر: ريا نوفوستي

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