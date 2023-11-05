ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة

قتل 51 فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء أمس السبت، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن مقتل 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

كذلك انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، "جثامين 5 شهداء، وعددا من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين".

وفي وقت سابق من مساء السبت، قتل 7 مواطنين وأصيب العشرات، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلا يعود لعائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أدى الى مقتل سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي محيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، "ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 قتيلا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين. وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200".

المصدر: وفا