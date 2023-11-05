"القسام" تستهدف مدرعة إسرائيلية وجنودا يتحصنون في منزل شرق جحر الديك في القطاع (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلوها مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تتوغل شرق جحر الديك في القطاع.

وظهر في الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي، أحد المقاتلين وهو يستهدف آلية مدرعة إسرائيلية بقاذف مضاد للدروع من طراز "آر بي جي" ومعه ملقم يقوم بالتغطية النارية من بندقية رشاش خلال تلقيم القاذف مرة أخرى.

كما أوضح الفيديو أن المشاهد كانت يوم أمس السبت 4 نوفمبر 2023.

وفي القسم الثاني من فيديو "القسام" استهدف المقاتل منزلا صغيرا يتحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين الذين توغلوا إلى جحر الديك.

هذا وتنشر "كتائب القسام" بشكل شبه يومي مقاطع فيديو توثق عمليات استهداف القوات الإسرائيلية التي تتوغل بريا في قطاع غزة.

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ومع اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، دخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT