الجيش الإسرائيلي يحصي قتلاه في غزة.. 345 سمح بنشر أسمائهم حتى الآن

سمح الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء 345 قتيلا بصفوفه، سقطوا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر المنصرم.

إقرأ المزيد

يأتي الإعلان عن الحصيلة الجديدة، عقب كشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن مقتل 4 جنود إضافيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 3 منهم يتبعون للواء "جفعاتي"، وهو أحد ألوية المشاة ذات القبعات الأرجوانية، والرابع من وحدة "شالداغ" المختصة بالرصد وجمع المعلومات.

وترتفع هذه الحصيلة يوميا، بفعل الاشتباك المباشر مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في عدد من المحاور في شمال قطاع غزة.

فرغم القصف الجوي المستمر والعنيف، والتوغل البري للقوات الإسرائيلية داخل القطاع، يباغت مقاتلو الفصائل القوات الإسرائيلية الراجلة ويلتحمون معهم من مسافة صفر، كما يستهدفون آلياتهم بعدد من الأسلحة المضادة للدروع أبرزها قذيفة "الياسين" الترادفية.

في المقابل، يعلن الجيش الإسرائيلي بصورة يومية عن تصفية عناصر في كتائب القسام، ذاكرا بعض الأسماء والرتب، إلا أن كتائب القسام وغيرها من الفصائل لا سيما سرايا القدس وهي الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، لا تعلن عن قتلاها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري أعلن أمس أنه دخل برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة حيث التقوا بقائد العمليات العسكرية والمقاتلين في الميدان واستمعوا إلى شرح عن سير العمليات.

المصدر: RT