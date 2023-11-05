"ضرب وتنكيل وترقيم".. حصيلة المعتقلين والقتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين واعتقلت نحو 40 في اقتحامات نفذتها اليوم في جنين وأبو ديس وغيرها من مناطق الضفة.

ومع اعتقالات اليوم يرتفع العدد الإجمالي التقريبي للمعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 2080، فيما وصل عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة إلى 151.

وقال نادي الأسير في بيان، إن "قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 40 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم ثلاثة صحافيين، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي: رام الله، وجنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، نابلس، طولكرم، وطوباس، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة لاعتقال مجموعة من العمال لم تعرف أعدادهم وهواياتهم بشكل دقيق".

ووفق نادي الأسير فإن "حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي" للفلسطينيين.

وأفاد تقرير نشره نادي الأسير الفلسطيني، أول من أمس بأن جميع من اعتقلوا تعرضوا للتهديد، وللضرب المبرح والتنكيل، وأصيب منهم بكسور، وإضافة إلى ذلك فقد قام جنود القوات الإسرائيلية بتصوير مجموعة منهم مع وضع العلم الإسرائيلي أثناء تصويرهم، وبترقيم عدد من المعتقلين، عبر الكتابة على جباههم أرقاما معينة.

ومنذ مطلع العام كثفت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها في الضفة الغربية، حيث اعتقلت مئات الفلسطينيين، واشتدت الحملة عقب إعلان إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT