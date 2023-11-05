القوات الإسرائيلية تحتجز جثة فلسطيني قتلته في أبو ديس والجنود يلتقطون "سيلفي" مع الجثمان (فيديو)

أفادت مراسلتنا، بأن الجيش الاسرائيلي احتجز جثمان الفلسطيني نبيل حلبية ونقله بجرافة عسكرية، بعد ساعات من الاشتباك معه في بلدة أبو ديس شرق القدس، وقصف المنزل الذي كان يتحصن فيه.

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وأظهر مقطع فيديو، جرافة إسرائيلية تنقل جثة الشاب الفلسطيني، فيما راح الجنود الإسرائيليون يلتقطون صور "سيلفي" مع الجثمان.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن الفلسطيني نبيل حلبية الذي قتل في أبو ديس اليوم يحمل الجنسية الروسية.

واندلعت مواجهات فجر اليوم الأحد، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت البلدة منذ ليل أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد "استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور 22 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أبو ديس، واستشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نوبا، شمال غرب الخليل".

وأفادت مراسلتنا بأن القتيل الثالث هو نبيل حلبية، وهو المطلوب الذي حاصرت القوات الإسرائيلية منزله منذ الفجر، وقد تم احتجاز جثمانه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك إصابتين حرجتين للغاية بالرصاص الإسرائيلي في أبو ديس، وصلتا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إحداها في الظهر، والثانية في الصدر، ما يرحج ارتفاع حصيلة الضحايا.

المصدر: RT