الموساد في رسالة ليوسي كوهين: جهة واحدة فقط تدير عملية إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

نشر الموساد بيانا يوضح أن رئيس الموساد الحالي هو الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن المختطفين والمفقودين في غزة.

كما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الموساد: "هناك جهة رسمية واحدة فقط هي التي تتولى عملية إطلاق سراح المختطفين، ولا يحق لأي جهة أخرى أن تدعي أن لها علاقة بالأمر"، بحسبما ذكر موقع "news walla".

وتم نشر هذا البيان بعد وقت قصير من مقابلة على قناة الأخبار 12 مع رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، الذي زعم أنه كان يعمل في الأسابيع الأخيرة مع قادة في دول الخليج ودول أخرى بشأن قضية المختطفين والمفقودين.

وقال كوهين: "نقوم بالتنسيق الكامل مع رئيس الموساد ونواصل محاولة إيجاد فرص استخباراتية لإطلاق سراح الرهائن".

ويعتبر كوهين الذي شغل منصب رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي سابقا في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من المقربين منه، ومنذ تقاعده من المنصب عام 2021، ظهر فتور في العلاقات بينهما، ولكن عادت وتجددت منذ بداية الحرب، بحسب الموقع.

المصدر: news walla