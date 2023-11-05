"كتائب القسام" تعرض مشاهد لـ"مفارز الهاون" في سلاح المدفعية (فيديو)

عرضت "كتائب القسام" مساء يوم الأحد مشاهد لـ"مفارز الهاون" في سلاح المدفعية "القسامي".

ويظهر في الفيديو عناصر من "كتائب القسام" وهم يطلقون قذائف الهاون بكثافة.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT