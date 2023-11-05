نبيه بري يدين استهداف إسرائيل للمدنيين وطواقم الإسعاف في لبنان

دان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استهداف القوات الإسرائيلية مساء اليوم المدنيين في سياراتهم وطواقم المسعفين صباحا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

وعلق بري قائلا: كان مما تضمنه بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت إلى استشهاد امرأة مسنة وثلاثة من أحفادها.

وأضاف أن ما حصل "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية وأحد ممثليها وزير التراث، الذي دعا لاستخدام قنبلة نووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجا لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في غزة وحتى جنوب لبنان هو سياق واحد".

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المصدر: RT