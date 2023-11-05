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السيسي يؤكد رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

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السيسي يؤكد رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن جهود القاهرة لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية لغزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، مؤكدا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، جرى خلاله بحث تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع.

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وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وتسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

وأضاف فهمي أن الرئيس المصري أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وشدد السيسي على المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، ومؤكدا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.

المصدر: RT

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