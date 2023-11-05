إسرائيل تجرف 70 شجرة زيتون في بلدة حارس بالضفة الغربية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية اقتلعت 70 شجرة زيتون ببلدة حارس في الضفة الغربية.

وكتبت الوكالة: "أفاد المواطن ناصر داود، بأن الجرافات اقتلعت وقطعت نحو 70 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لورثة فواز داود، تتراوح أعمارها ما بين 100_120 عاما مزروعة على مساحة 20 دونما في منطقة "الصفرة" المحاذية لمستعمرة "رفافا"".

وأشار داود إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بمنعهم من دخول الأرض لقطف ثمار الزيتون قبل عدة أيام، منوها بأن المنطقة تتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة تتمثل بأعمال التخريب وهدم للسلاسل الحجرية والاعتداء على أصحاب الأرض.

المصدر: وفا