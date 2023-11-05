الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول المواقع المستهدفة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 2500 هدف خلال العمليات المشتركة للقوات البرية والجوية في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش، "وجهت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة طائرة لمهاجمة مجمع عسكري تابع لحماس في قطاع غزة، والذي يضم مقر العمليات ونقاط المراقبة وغيرها من البنى التحتية الإرهابية.. وفي العمليات المشتركة للقوات البرية والجوية في قطاع غزة، تم حتى الآن مهاجمة أكثر من 2500 هدف".

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وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن غارات جوية شنتها المقاتلات الإسرائيلية وقذائف من الزوارق استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

المصدر: RT