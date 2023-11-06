الحوثيون يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية حساسة بدفعة طائرات مسيرة

أعلنت القوات اليمنية في صنعاء "الحوثيون"، في بيان اليوم الاثنين، أنها "أطلقت دفعة من المسيرات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وقالت إن العملية أسفرت عن توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة في إسرائيل ولعدة ساعات.

وأكدت في بيانها أن "القوات اليمنية مستمرة في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات شعبنا اليمني العظيم".

المصدر: RT