بدعوة من السعودية.. قمة إسلامية استثنائية لبحث العدوان على غزة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية يوم الأحد 12 نوفمبر، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة X: "تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1445 هــ، الموافق 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني".

تعقد #منظمة_التعاون_الاسلامي#قمة_إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الاحد 28 ربيع الثاني 1445 هــــــــ، الموافق 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض، لبحث العدوان #الاسرائيلي الغاشم على الشعب #الفلسطيني. pic.twitter.com/O2L9PwCalQ — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) November 6, 2023

وحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد وصل عدد قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، بالإضافة إلى 2660 مفقودا تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، من بينهم 347 عنصرا في الجيش، وأكثر من 5000 جريح، و241 رهينة لدى "حماس" في القطاع.

المصدر: RT