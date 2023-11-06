قائد القوات الجوية الألمانية يصل تل أبيب ويلتقي بغالانت تضامنا مع إسرائيل (صورة)

وصل قائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس، مساء الاثنين إلى إسرائيل في زيارة تضامن مع تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قائد القوات الجوية الألمانية التقى بوزير الدفاع غالانت وقائد القوات الجوية.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن برلين تعتبر أن "كل من يهاجم اليهود في ألمانيا كأنه يهاجمهم جميعا".

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ودعا شولتس في تصريح لصحيفة "مانهايمر مورغان" الألمان إلى "حماية اليهود في مواجهة الحوادث المعادية للسامية"، على حد قوله.

وأضاف المستشار الألماني "علينا جميعا أن ننهض من أجل حماية اليهود في ألمانيا، وهذه قضية تتعلق بالشجاعة المدنية في الوقت نفسه"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن المؤسسات اليهودية في ألمانيا محمية، حيث قال "لن نقبل معاداة السامية، لدينا قوانين واضحة للغاية".

وأضاف "حرق الأعلام الإسرائيلية جريمة جنائية، والتصفيق لمقتل الأبرياء هو جريمة جنائية، وترديد هتافات معادية لليهود جريمة".

وتابع المستشار الألماني قائلا "كل من يهاجم اليهود في ألمانيا كأنما يهاجمنا جميعا".

جدير بالذكر أن شولتس كان أول رئيس حكومة يزور إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى".

والسبت تظاهر آلاف الأشخاص بالعاصمة برلين دعما للفلسطينيين وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دمر أحياء سكنية فوق رؤوس ساكنيها وأوقع آلاف القتلى المدنيين.

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ورفعت مجموعات من المتظاهرين الأعلام الفلسطينية، وهتفوا "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"تحيا فلسطين" و"غزة، غزة" و"فلسطين حرة"، وانتقدوا الدعم المالي والعسكري الألماني لإسرائيل.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية