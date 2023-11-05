الجيش الإسرائيلي يعتقل طاقم قناة ألمانية في الضفة الغربية ويهددهم

ذكرت صحيفة Tagesschau التابعة لمجموعة ARD الإعلامية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل طاقم تصوير من قناة ARD التلفزيونية الألمانية في الضفة الغربية وهدد الصحفيين.

وقالت الصحيفة: "في طريق العودة من دراسة عنف المستوطنين المتطرفين (اليهود) ضد الفلسطينيين، تم اعتقال فريق ARD وتهديده من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية. ويعتبر استوديو ARD في تل أبيب هذا بمثابة هجوم واضح على حرية الصحافة". ووقع الحادث جنوب مدينة الخليل.

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وأفاد مراسل ARD، جان كريستوف كيتزلر، الذي كان جزءا من طاقم التصوير، بأن الجيش الإسرائيلي الذي اعتقلهم ربما كان من جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم من المستوطنين المحليين.

وأضاف كيتزلر: "لقد هددنا الجنود بالبنادق وسألونا إذا كنا يهودا. وتم وصف زميلنا بالخائن".

وتابع: "يبدو أن الصحفيين الذين يريدون تغطية ما يحدث في الضفة الغربية في ظل الحرب في قطاع غزة ممنوعون من القيام بذلك، وكل ذلك باسم الجيش الإسرائيلي".

وتمت تسوية الوضع بعد ساعة واحدة، بعد وصول قوات إضافية من الجيش والشرطة الإسرائيلية.

ووعد استوديو ARD في تل أبيب بتوكيل محام للتعامل مع العواقب القانونية للحادث.

المصدر: نوفوستي