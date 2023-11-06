"نيويورك تايمز": إدارة بايدن تحذر إيران و"حزب الله" من مهاجمة إسرائيل

قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن بعثت رسائل إلى إيران وحزب الله من خلال شركائها في المنطقة، مفادها أنها مستعدة للتدخل عسكريا ضدهم إذا هاجموا إسرائيل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر في تصريح من مطار بغداد في وقت متأخر من مساء الأحد أثناء مغادرته العراق، من الهجمات على القوات الأمريكية والأهداف المدنية في المنطقة.

وقال بلينكن إن "الهجمات والتهديدات القادمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق. سنفعل ما هو ضروري لحماية أفرادنا، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، بالإضافة إلى حوالي 240 رهينة.

المصدر: "نيويورك تايمز"