أول رد إسرائيلي على تصريحات عمّان عن خط أحمر إذا تجاوزته تل أبيب يعني إعلان حرب مع الأردن

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، أن علاقات إسرائيل مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين.

وجاء في البيان: "علاقات إسرائيل مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين، ونحن نأسف للتصريحات التحريضية للقيادة الأردنية".

وتابع البيان: "هدف إسرائيل هو القضاء على البنية التحتية الإرهابية لحماس، وإسرائيل لا تنوي إلحاق الضرر بالسكان المدنيين أو تهجيرهم".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.

وخلال لقاء عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، أكد الخصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

وشدد على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب".

المصدر: تاس