الجيش الإسرائيلي يوضح سبب ضرباته الجوية في أنحاء من الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييال هاغاري، أن القوات الجوية الإسرائيلية تشن ضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ضد أي تهديد لأمن إسرائيل.

وقال هاغاري: "في نفس الوقت، لدى القوات الجوية الإسرائيلية إمكانية شن ضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ضد أي تهديد أو مصالح أمنية لإسرائيل".

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وتجدر الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا وخاصة مطاري دمشق وحلب الدوليين تتكرر بين الحين والآخر.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

كما يستهدف الطيران الإسرائيلي بلدات ومواقع لبنانية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي