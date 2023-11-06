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سلوتسكي: للأزمتين الفلسطينية الإسرائيلية والأوكرانية جذور مشتركة مرتبطة بالولايات المتحدة

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سلوتسكي: للأزمتين الفلسطينية الإسرائيلية والأوكرانية جذور مشتركة مرتبطة بالولايات المتحدة
Sputnik
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أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية والأوكرانية جذور مشتركة ترتبط بفرض الولايات المتحدة مصالحها وتجاهل مصالح الأخرين.

وقال سلوتسكي على "تيلغرام": "الأزمتان الفلسطينية الإسرائيلية والأوكرانية لهما جذور مشتركة. وهما ترتبطان بشكل مباشر بسنوات عديدة من فرض الولايات المتحدة وأتباعها لمصالحهم وتجاهل مصالح الأطراف الأخرى، وخاصة في مجال الأمن العالمي".

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وأشار أيضا إلى أن الغرب على وشك الإفلاس الأخلاقي.

مؤكدا أن الأكاذيب والسخرية والاستعمار الجديد والمعايير المزدوجة ستؤدي إلى انهيار أسس العالم القديم عاجلا أم آجلا.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي

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