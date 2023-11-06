قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ودعا الجيش الإسرائيلي، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى "التزام منازلهم وملاجئهم".

وتأتي هذه التطورات بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأحد، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم.

وقد رد "حزب الله" باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ "غراد" (كاتيوشا).

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT