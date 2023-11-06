الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد كتيبة دير البلح التابعة لحركة "حماس" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على قائد كتيبة "دير البلح" التابعة لحركة "حماس" وائل أبو عسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو قامت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بالقضاء على وائل أبو عسفة قائد كتيبة دير البلح التابعة لحركة "حماس" في لواء الوسطى.

ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد، قال إنها للغارة التي شنها وتم خلالها القضاء على أبو عسفة.

وذكر أن أبو عسفة وغيره من القادة التابعين للواء الوسطى شارك في إرسال المقاتلين إلى الأراضي الإسرائيلية خلال الهجمة التي وقعت في 7 أكتوبر، وخطط "لارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية بعد الهجمة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أبو عسفة كان في السجن بين عاميْ 1992 و1998 على خلفية مشاركته في "عمليات إرهابية" استهدفت بلدات إسرائيلية وكان ضالعا على مدار سنين طويلة في الترويج للعديد من "العمليات الإرهابية" بحق المواطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT