قصف إسرائيلي.. شاهد آثار الدمار في الطابق الخامس بمبنى القدس في مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

نشر مدونون يوم الاثنين مقطع فيديو وثق آثار الدمار التي خلفها القصف الإسرائيلي في الطابق الخامس من مبنى القدس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام أن مبنى القدس في مستشفى الشفاء بالقطاع يتواجد به نازحون.

طيران حثالة الأمم يستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى الشفاء قبل قليل. pic.twitter.com/YFY42uBhMq — زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) November 6, 2023

والجمعة، قصفت إسرائيل مدخل مستشفى الشفاء في غزة ما أدى لمقتل وإصابة العشرات بجروح.

وقال مكتب الاعلام الحكومي لحماس إن الطيران الإسرائيلي استهدف موكب سيارات الإسعاف تقل مصابين قبل تحركها باتجاه معبر رفح في الجنوب.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام